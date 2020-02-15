https://static.news.ru/photo/fc73fcec-5014-11ea-948b-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские военные и наёмники ЧВК Вагнера руководят гражданской войной в Ливии.

Турецкий лидер сослался на фотографию, где ливийский генерал Халиф Хафтар якобы запечатлён вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и неким руководителем вооружённого формирования. Эрдоган устроил пресс-конференцию на борту № 1 во время полёта из Пакистана.

Они (российские власти. — NEWS.ru) всё ещё продолжают заявлять, что у них нет никаких связей [с Вагнером]. В настоящее время Россия руководит войной [в Ливии] на самом высоком уровне, — заявил Эрдоган.

По информации в ТАСС, российский МИД ранее назвал слухами наличие в Ливии каких-либо российских наёмников.

Как писал NEWS.ru, российские и турецкие дипломаты 17 февраля начнут готовить встречу Эрдогана с президентом Владимиром Путиным.