Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские военные и наёмники ЧВК Вагнера руководят гражданской войной в Ливии.
Турецкий лидер сослался на фотографию, где ливийский генерал Халиф Хафтар якобы запечатлён вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и неким руководителем вооружённого формирования. Эрдоган устроил пресс-конференцию на борту № 1 во время полёта из Пакистана.
Они (российские власти. — NEWS.ru) всё ещё продолжают заявлять, что у них нет никаких связей [с Вагнером]. В настоящее время Россия руководит войной [в Ливии] на самом высоком уровне, — заявил Эрдоган.
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Как писал NEWS.ru, российские и турецкие дипломаты 17 февраля начнут готовить встречу Эрдогана с президентом Владимиром Путиным.
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