Госсовет Турции сообщит о судьбе собора Святой Софии в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/d347265e-bc44-11ea-9294-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tugay Kutlu / Seskimphoto/Global Look Press

Государственный совет Турции провёл заседание, на котором обсудил вопрос возможного изменения статуса знаменитого собора Святой Софии с музея на мечеть.

Как сообщает телеканал «Си-эн-эн тюрк», заседание продлилось всего 15 минут. Его решение Госсовет обнародует в течение ближайших 15 дней.

Ранее идею превратить собор Святой Софии в мечеть поддержал министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль. По его словам, открыть собор для совершения в нём мусульманских молитв – это общее желание, таким же было желание султана Мехмета, завоевавшего Константинополь.

Рассмотреть возможность превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть поручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он призвал «хорошо исследовать данную тему» и «не спешить».

На фоне растущих турецко-греческих противоречий эта идея была моментально интерпретирована как попытка «задеть» Афины. Греция заявила, что эта акция оскорбляет международное сообщество и является вызовом религиозным чувствам христиан во всём мире, писал NEWS.ru.

Председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) по этому поводу заявил, что «в нынешнем хрупком и нестабильном мире нужно избегать шагов, которые чреваты рисками для сложившихся балансов в мире и могут внести ненужную напряжённость в отношения между людьми разных национальностей и религий». Впрочем, Иларион также заметил, что подобные новости о статусе собора Софии появляются ежегодно.

Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. Он возводился в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире, он даже планировал сделать в нем полы из золотых слитков. После падения Византийской империи в 1453 году объект переделали в мечеть. С 1934 года здание стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки.