Министр юстиции поддержал идею превратить собор Святой Софии в мечеть

https://static.news.ru/photo/a795e2e0-afea-11ea-914c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль положительно отозвался об идее превратить собор Святой Софии в мечеть. Сейчас объект работает как музей.

По его словам, открыть собор для совершения в нём мусульманских молитв является общим желанием, таким же было желание султана Мехмета, завоевавшего Константинополь.

Министр в интервью Anadolu подчеркнул , что другие государства не вправе диктовать Турции, как ей поступать с этим собором.

Вопрос о будущем собора Святой Софии в начале июля рассмотрит Госсовет страны.

Накануне рассмотреть возможность превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть поручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он призвал «хорошо исследовать данную тему» и «не спешить».

На фоне растущих турецко-греческих противоречий эта идея была моментально интерпретирована как попытка «задеть» Афины. Греция заявила, что эта акция оскорбляет международное сообщество и является вызовом религиозным чувствам христиан во всём мире. На распоряжение Эрдогана отреагировала и у РПЦ. Председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал, что «в нынешнем хрупком и нестабильном мире нужно избегать шагов, которые чреваты рисками для сложившихся балансов в мире и могут внести ненужную напряжённость в отношения между людьми разных национальностей и религий». Впрочем, Иларион также заметил, что подобные новости о статусе собора Софии появляются ежегодно, писал NEWS.ru.

Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи объект переделали в мечеть. С 1934 года здание стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.