Министр юстиции поддержал идею превратить собор Святой Софии в мечеть

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль положительно отозвался об идее превратить собор Святой Софии в мечеть. Сейчас объект работает как музей.
По его словам, открыть собор для совершения в нём мусульманских молитв является общим желанием, таким же было желание султана Мехмета, завоевавшего Константинополь.
Министр в интервью Anadolu
Вопрос о будущем собора Святой Софии в начале июля рассмотрит Госсовет страны.
Накануне рассмотреть возможность превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть поручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он призвал «хорошо исследовать данную тему» и «не спешить».
На фоне растущих турецко-греческих противоречий эта идея была моментально интерпретирована как попытка «задеть» Афины. Греция заявила, что эта акция оскорбляет международное сообщество и является вызовом религиозным чувствам христиан во всём мире. На распоряжение Эрдогана отреагировала и у РПЦ. Председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал, что «в нынешнем хрупком и нестабильном мире нужно избегать шагов, которые чреваты рисками для сложившихся балансов в мире и могут внести ненужную напряжённость в отношения между людьми разных национальностей и религий». Впрочем, Иларион также заметил, что подобные новости о статусе собора Софии появляются ежегодно, писал NEWS.ru.
Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи объект переделали в мечеть. С 1934 года здание стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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