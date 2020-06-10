Возглавляемая президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР) адресовала Госсовету вопрос о статусе собора Святой Софии. За последние недели дискуссия вокруг возможного превращения музея в мечеть значительно усилилась на фоне распоряжения лидера республики изучить пути разрешения проблемы. Ситуацию вокруг собора считают чересчур политизированной: в экспертной среде смотрят на дискуссию прежде всего с точки зрения общественной повестки.

На фоне обсуждения статуса собора правоцентристская Хорошая партия представила предложение проводить в нём мусульманские молитвы. Накануне инициатива была отклонена ПСР и её партнёрами по парламентской коалиции. Зампред фракции президентской партии Мехмет Муш заявил, что вопрос должен быть разрешён в июле, когда свой вердикт вынесет Государственный совет (Даныштай).

В музее 29 мая прочитали суру Корана Аль-Фатх в память о завоевании Стамбула. А некоторое время спустя президент Турции поручил своим советникам провести всестороннее изучение вопроса о смене статуса Айя-Софии — из музея в мечеть.

Проведите исследование, потом мы всё оценим и поговорим. Собор Святой Софии туристы смогут посещать, если она станет мечетью. Как это происходит с Голубой мечетью на площади Султанахмет. Это должна решать наша нация, — сказал Эрдоган на заседании главного совета ПСР, председателем которой является он сам.

В то же время турецкий лидер попросил своих советников не спешить и хорошо изучить этот вопрос.

На фоне растущих турецко-греческих противоречий ситуация была моментально интерпретирована как попытка «задеть» Афины. Греция заявила, что эта акция оскорбляет международное сообщество и является вызовом религиозным чувствам христиан во всём мире. Реакцию распоряжение Эрдогана вызвало и у РПЦ. В разговоре с ТАСС председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал, что «в нынешнем хрупком и нестабильном мире нужно избегать шагов, которые чреваты рисками для сложившихся балансов в мире и могут внести ненужную напряжённость в отношения между людьми разных национальностей и религий». Впрочем, Иларион заметил, что подобные новости о статусе собора Софии появляются ежегодно.

Проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов заявил NEWS.ru, что дискуссия вокруг музейного объекта активно будет использоваться властями для создания нужной общественной повестки в Турции.

Турецкое общество традиционно разделено на сторонников светского публичного пространства с одной стороны и желающих видеть большую роль религиозных норм и ценностей в жизни страны — с другой. На линии этого раздела стоит вопрос статуса Айя-Софии. Чем больше тема будет педалироваться властями без какой-либо перспективы разрешения, тем больше у неё шансов разжечь политические дебаты уже вокруг самой религии и традиции лаицизма в Турции. Тимур Ахметов эксперт Российского совета по международным делам эксперт Российского совета по международным делам

В этом случае власти в Анкаре будут рады использовать все медийные ресурсы для дискредитации оппозиции, для создания условий, в которых оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) будет сложно поддерживать единство целей с другими оппозиционными малыми партиями, позиционирующими себя как правоцентристские, уверен эксперт.

С формальной точки зрения смена статуса собора не так проста, однако вполне реальна, отмечает Ахметов.

В любом случае, я всё-таки подозреваю, что окончательное решение Эрдоган захочет увязать с «народным волеизъявлением», а по сути — сделает это частью своей предвыборной или партийной программы, — замечает аналитик.

Воля народа играет здесь большую роль, потому что иначе решение об изменении статуса объекта будет выглядеть как бюрократическое решение, то есть иметь слабую демократическую легитимность, заключает Ахметов.