https://static.news.ru/photo/6306ec1e-2bbf-11ea-8a6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Министр внутренних дел Ирака Ясин аль-Ясири прибыл в «зелёную зону» в Багдаде на фоне массовых акций протеста перед посольством Соединённых Штатов.

Об этом в Twitter передаёт Conflict News.

IRAQ: The Iraqi Interior Minister has allegedly arrived to the Green Zone in Baghdad amidst large protests outside the US embassy. — Conflict News (@Conflicts) 31 декабря 2019 г.

Ранее NEWS.ru писал, что участники акции протеста в Багдаде подожгли и выломали ворота посольства США и пошли на штурм. Персонал дипмиссии частично эвакуирован. Как сообщает Independent, в районе посольства раздаются выстрелы и слышны звуки сирен. Для отражения атаки защитники дипломатического представительства применили слезоточивый газ. На входе посольства оборонительные позиции заняли американские солдаты.

По некоторым данным, в атаке на посольство принимают участие до тысячи человек. Акции протеста в Багдаде были вызваны ударами США по объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболлах».