Ранее NEWS.ru писал, что участники акции протеста в Багдаде подожгли и выломали ворота посольства США и пошли на штурм. Персонал дипмиссии частично эвакуирован. Как сообщает Independent, в районе посольства раздаются выстрелы и слышны звуки сирен. Для отражения атаки защитники дипломатического представительства применили слезоточивый газ. На входе посольства оборонительные позиции заняли американские солдаты.
По некоторым данным, в атаке на посольство принимают участие до тысячи человек. Акции протеста в Багдаде были вызваны ударами США по объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболлах».