Эрдоган отреагировал на решение Международного суда ООН по Израилю Эрдоган: Турция считает недостаточным решение Международного суда ООН по Израилю

Фото: tccb.gov.tr

Турция осталась не до конца довольна решением Международного суда ООН относительно Израиля, заявил президент старны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал объектом критики в своем государстве.

Это было решением, которого Израиль не ожидал. Так или иначе, мы получили желаемый результат. Достаточно ли это? Нет. Я поблагодарил президента ЮАР, мы сказали, давайте продолжим это. Результат на Генеральной Ассамблее ООН был очень важен. 121 страна признала геноцид Израиля. Мы будем продолжать этот процесс, — отметил президент Турции.

Эрдоган также подчеркнул, что Нетаньяху стал объектом негодования в Израиле, и что его действия будут осуждены человечеством. Нетаньяху считают «проклятым» в своей стране, подытожил турецкий лидер.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Тель-Авив должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, заявила председатель суда Джоан Донохью. При оглашении решения по иску ЮАР к Израилю она обратила внимание на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

До этого сообщалось, что власти Израиля обеспокоены тем, что Международный суд ООН может обвинить страну в геноциде палестинцев в Газе из-за иска, поданного ЮАР. ЦАХАЛ уже предупредила о реальной угрозе вердикта с требованием о прекращении огня.