Израиль испугался иска ЮАР о геноциде в Газе Haaretz: Израиль обеспокоил иск в суд ООН с обвинениями в геноциде в Газе

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Израильские власти обеспокоены возможным обвинением в геноциде в секторе Газа из-за иска ЮАР в Международный суд ООН, сообщило издание Haaretz. По его информации, руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредили о реальной угрозе такого вердикта с требованием прекратить огонь в палестинском анклаве. В ответ Израиль обвинил ЮАР в «кровавом навете», который «представляет собой гнусную эксплуатацию и неуважение к суду».

По мнению экспертов по международному праву, судебное разбирательство может закрепить обвинения Израиля в геноциде и таким образом привести к его дипломатической изоляции и бойкоту либо санкциям против государства или против израильского бизнеса, — говорится в материале.

В отличие от Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который рассматривает дела против частных лиц, Международный суд ООН занимается судебными спорами между странами, отмечает издание. И еврейское государство не признает юрисдикцию МУС, но связано обязательствами перед судом ООН.

Вместе с тем и Израиль, и ЮАР подписали и ратифицировали конвенцию ООН о предупреждении и наказании за преступления геноцида. Это дает право одной стране пожаловаться на другую, даже если они не сталкиваются напрямую с последствиями этих преступлений.

Южноафриканские власти в конце декабря обратились в суд ООН с обвинением Израиля в геноциде в Газе. ЮАР также обвинила Тель-Авив, что он потворствует тем, кто занимается подстрекательством к этим преступлениям. В МИД Израиля назвали обвинения необоснованными и не имеющими юридической силы.