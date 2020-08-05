Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 113

https://static.news.ru/photo/46c06bfe-d725-11ea-92c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/global Look Press

Число жертв взрыв в порту Бейрута возросло до 113, сообщили в Министерстве здравоохранения Ливана.

По данным телеканала Al Mayadeen, десятки людей все ещё находятся под завалами. Больницы не справляются с нагрузкой. Количество жертв и пострадавших может увеличиться.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра. В результате происшествия погибли 30 человек, пострадали — около трёх тысяч.

На данный момент пострадавших доставляют в различные госпитали. Среди них — дочь и супруга премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Жертвой случившегося также стал генеральный секретарь ливанской партии «Катаиб» Низар Наджарян. 5 августа объявлен днём траура в стране.

Власти Израиля предложили Ливану гуманитарную и медицинскую помощь через международные организации.

Как писал NEWS.ru ранее, иорданские сейсмологи проанализировали взрыв в соседнем Ливане — в порту Бейрута. По их оценкам, он был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.