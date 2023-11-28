Четверо палестинцев ранены при атаке ЦАХАЛ на лагерь беженцев в Вифлееме

Фото: Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля

По меньшей мере четверо палестинцев получили ранения в результате нападения ЦАХАЛ на лагерь беженцев Дейше на Западном берегу реки Иордан, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. По его данным, были также атакованы еще два лагеря — Бейт-Фурик и Дейр-Аммар.

Четверо ранены солдатами оккупационной (израильской. — NEWS.ru) армии во время штурма лагеря Дейше в Вифлееме, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после окончания гуманитарной паузы в секторе Газа ЦАХАЛ возобновит бои с увеличенной интенсивностью. По его словам, армия при этом будет действовать на всей территории палестинского анклава. Галант также отметил, что временное прекращение огня израильские военные используют для отдыха и перегруппировки, а также «извлечения уроков». Однако тем же самым занимается и противник — группировка ХАМАС. Министр предупредил солдат, что после перерыва они столкнутся «с чем-то более подготовленным».

До этого пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну сообщил, что движение и Армия обороны Израиля продлили перемирие. По его словам, боевые действия будут приостановлены еще на два дня. Сделка будет действовать на прежних условиях.