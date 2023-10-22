ЦАХАЛ сообщила об ударе по группе террористов у границы с Ливаном

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Армия обороны Израиля сообщила в Telegram, что нанесла превентивный удар по вооруженной группе, охарактеризованной как ячейка террористов, у границы с Ливаном. Атака была нанесена по людям, пытавшимся запустить противотанковые ракеты по Израилю, отметили в оборонном ведомстве.

Некоторое время назад была выявлена террористическая ячейка, пытавшаяся запустить противотанковые ракеты в сторону израильской территории в районе [населенного пункта] Шломи. Солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по ячейке до того, как террористам удалось осуществить атаку, — подчеркивается в сообщении.

Министр обороны Израиля Йоав Галант при посещении северной границы страны ранее заявил, что ливанское движение «Хезболла» приняло решение вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, теперь ЦАХАЛ заставляет группировку платить высокую цену.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщал, что «Хезболла» продолжает обстреливать Израиль с территории Ливана и не вмешивается в конфликт полноценно, чтобы сохранять нужный градус напряжения. По мнению автора канала, группировка присоединится к войне, когда эскалация выйдет на новый уровень.