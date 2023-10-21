Военкор раскрыл, почему «Хезболла» обстреливает Израиль с территории Ливана «Рыбарь»: «Хезболла» поддерживает градус напряжения в войне на Ближнем Востоке

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

«Хезболла» продолжает обстреливать Израиль с территории Ливана и не вмешиваться в конфликт полноценно, чтобы сохранять нужный градус напряжения, пишет Telegram-канал «Рыбарь». По его словам, группировка присоединится к войне, когда эскалация выйдет на новый уровень.

И получается крайне занятная картина: «Хезболла» вмешается тогда, когда эскалация выйдет на новый уровень (начало сухопутной операции), но в Израиле будут, судя по всему, вынуждены отказаться от зачистки сектора Газа, если вмешается «Хезболла». И пока стороны заняты поддержкой нужного градуса конфликта, — говорится в публикации.

Военкор сослался на слова главы Национального исследовательского центра по безопасности в Израиле Тамира Хеймана. Ранее он заявил, что если бы «Хезболла» усилила давление на севере, то Армии обороны страны (ЦАХАЛ) пришлось бы отложить зачистку в секторе Газа и сосредоточиться на группировке.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж с начала обострения конфликта предостерегал «Хезболлу» от вмешательства в войну. С того момента группировка несколько раз обстреляла Израиль, но «эскалации не было», уверен глава государства. Он добавил, что власти Франции передают призывы к сдержанности на ежедневной основе.