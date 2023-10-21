Франция предостерегла «Хезболлу» от эскалации с Израилем

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Французские власти с начала обострения текущей фазы палестино-израильского конфликта напрямую общались с ливанской шиитской организацией «Хезболла» с целью не допустить ее участия в боевых действиях, сообщил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, которые приводит AFP, с тех пор произошло несколько ракетных обстрелов, но «эскалации не было».

Мы передавали напрямую сообщения через нашего посла и наши спецслужбы в «Хезболлах». Мы также передали их ливанским властям. <...> Но мы остаемся очень осторожными. Мы передаем эти послания о необходимости проявлять сдержанность на ежедневной основе, — сказал Макрон.

Ранее «Хезболла» в частном порядке предупредила Израиль, что готова открыть второй фронт. Группировка пригрозила сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции также заявлял о готовности к войне с Израилем. Источники в КСИР утверждали, что корпус может направить своих бойцов для участия в совместных операциях с «Хезболлой».

В ночь на 21 октября вооруженное крыло группировки «Хезболла» сообщило о проведении двух операций против израильской армии с территории Южного Ливана. По имеющимся данным, радикалы атаковали управляемыми ракетами район расположения казармы бригады «Ха-Галиль» Северного военного округа в Праните. Также «Хезболла» ударила по командно-наблюдательному пункту и казарме ЦАХАЛ в Рамиме. По информации СМИ, один человек погиб, шесть получили ранения.