Израиль заявил, что заставляет «Хезболла» платить «высокую цену» Минобороны Израиля: «Хезболла» платит высокую цену за вмешательство в конфликт

Фото: Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

Йоав Галант

Ливанское движение «Хезболла» приняло решение вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант при посещении северной границы страны. По его словам, которые приводит Times of Israel, теперь Армия обороны (ЦАХАЛ) заставляет группировку платить высокую цену.

Движение «Хезболла» решило участвовать в боевых действиях, и мы заставляем его платить за это высокую цену <...> Мы будем действовать там, где это необходимо, и одержим победу, — заявил Галант.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» заявил, что «Хезболла» не вмешивается в конфликт Израиля и Палестины в полную силу. По его словам, движение продолжает обстреливать страну с территории Ливана, чтобы поддерживать нужный градус напряжения.

Военкор уверен, что «Хезболла» присоединится к войне, когда будет достигнут новый уровень эскалации. Речь в этом случае идет о начале наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

Армия обороны Израиля ранее обстреляла объекты ливанского движения «Хезболла» в ответ на ракеты и противотанковые снаряды, выпущенные по стране. ЦАХАЛ нанес удары по установкам, расположенным вдоль границ Ливана. Также целью стали комплексы, используемые группировкой в оперативных целях.