Банки Ливана закрыли все офисы после нападений вкладчиков Банки Ливана закрыли на три дня все офисы из-за нападений недовольных вкладчиков

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Ассоциация ливанских банков (АЛБ) объявила в Twitter о закрытии на три дня всех своих отделений для предотвращения попыток их захвата недовольными вкладчиками. В заявлении указывается, что менее чем за сутки было совершено девять нападений на офисы в Бейруте и других городах страны.

Разъяренные граждане требовали возврата им депозитов, замороженных два с половиной года назад из-за финансового коллапса.

В 2019 году банковская сфера в Ливане столкнулась с катастрофическим кризисом. Долларовые вклады граждан были массово заморожены. В результате финансового краха банки в стране из-за нехватки иностранной валюты отказываются выдавать деньги с депозитов граждан в твердой валюте, вместо этого им предлагается получить накопления в ливанских фунтах по крайне невыгодному курсу, который значительно ниже, чем на черном рынке.

14 сентября вооруженная женщина взяла в заложники сотрудников ливанского банка Blom с требованием вернуть ее деньги. По словам источника в кредитной организации, вкладчица настаивала, чтобы ей выдали деньги с ее долларового депозита в размере $20 тысяч. Позднее адвокат нападавшей заявил, что пистолет, которым была вооружена женщина, оказался игрушечным.

Аналогичный случай произошел в филиале федерального банка в центре Бейрута. Мужчина с оружием захватил в заложники и удерживал людей целый день. Пошел он на такой шаг, отчаявшись получить депозит в $210 тысяч, который был также заморожен. Среди заложников оказались восемь человек, двое из которых — сотрудники банка.