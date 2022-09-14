В Бейруте женщина взяла в заложники сотрудников банка

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Вооруженная огнестрельным оружием женщина взяла в заложники сотрудников ливанского банка Blom с требованием вернуть ее деньги, передает РИА Новости со ссылкой на источник в кредитной организации. По его словам, вкладчица настаивает, чтобы ей выдали деньги с ее долларового вклада в размере $20 тысяч. В Сети появилась видеозапись с места событий.

Вкладчица банка Blom ворвалась в одно из отделений, угрожая сжечь себя и требуя денежную сумму для лечения сестры в больнице, — сказал собеседник агентства.

Ранее вооруженный мужчина захватил в заложники и удерживал целый день людей в филиале федерального банка в центре Бейрута. Ливанец пошел на такой шаг, отчаявшись получить депозит в $210 тысяч, который был заморожен два года назад. Среди заложников оказались восемь человек, двое из которых — сотрудники банка.

В 2019 году банковская сфера в Ливане столкнулась с катастрофическим кризисом. Долларовые вклады ливанцев были массово заморожены. В результате финансового краха банки в стране из-за нехватки иностранной валюты отказываются выдавать деньги с вкладов граждан в твердой валюте, вместо этого им предлагается получить деньги в ливанских фунтах по крайне невыгодному курсу, который значительно ниже, чем на черном рынке.