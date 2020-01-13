Багдад ведёт переговоры с Кремлём о покупке у России партии зенитно-ракетных комплексов С-300, заявил посол Ирака в Иране Саад Джавад Кандиль. По его словам, республика нацелена на диверсификацию импорта оружия. Накануне представители страны сообщили о планах приобрести у РФ С-400.
Выбор в пользу С-300 может быть сделан из-за сложной экономической ситуации в государстве. Эти системы дешевле «старшей» разработки,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Турция закупила очередную партию ЗРС С-400 у России. Министр обороны турецкой стороны рассказал о причинах покупки вооружения. Это связано с вопросом безопасности.
Также сообщалось, что США активно выступают против покупки Анкарой военного оборудования у Москвы. Летом 2019 года пресс-секретарь Белого дома заявил, что из-за приобретения республикой российской техники страна не сможет принимать участие в создании американских истребителей-бомбардировщиков.
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