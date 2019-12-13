https://static.news.ru/photo/454eb3fc-1dad-11ea-a768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Помощник министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что Турция должна избавиться от российских систем ПВО С-400.

Если Турция хочет вернуться в строй, пусть сначала избавится от С-400. Это не означает, что она может держать их на запертом складе, она должна именно избавиться от этой системы вооружения, — сказал политик на брифинге.

По его словам, США и НАТО обеспокоены возможным исключением Турции из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Он отметил, что политики попытаются переубедить турецкое правительство, передаёт «Интерфакс».

Ранее Турция напугала партнёров по НАТО очередной закупкой вооружения у России.

Как писал NEWS.ru, США активно выступают против покупок турецкой стороной ЗРС С-400 и принимают ответные меры. Так, летом 2019 года пресс-секретарь Белого дома заявил, что из-за покупок Турцией российского вооружения страна не сможет принимать участие в создании американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.