https://static.news.ru/photo/5d908334-1f22-11ea-bc32-fa163e074e61_660.jpg С-400 «Триумф» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Дохийском форуме в воскресенье, 15 декабря, глава министерства обороны Турции Акар Хулуси рассказал, почему Анкара была вынуждена покупать российские системы ПВО С-400. По его словам, это связано с вопросом безопасности территории государства.

Хулуси говорит, что страны Запада не откликнулись на просьбы Турции по покупке систем ПРО. Анкара обращалась к ним с 1999 года, однако ответа не последовало. Тогда властям пришлось приобретать С-400 у России.

С 1999 года мы обращались к США, Франции, и, в конце концов, были вынуждены купить эту систему у России для защиты нашей страны, потому что для этого была необходимость. При этом мы остаёмся в НАТО и выполняем все свои обязанности в рамках североатлантического союза, — приводит РИА Новости слова главы ведомства.

Хулуси отметил, что Турция в настоящее время ведёт переговоры с США по покупке истребителей F-35.

Как писал NEWS.ru, Штаты активно выступают против покупок турецкой стороной ЗРС С-400 и принимают ответные меры. Так, летом 2019 года пресс-секретарь Белого дома заявил, что из-за покупок Турцией российского вооружения страна не сможет принимать участие в создании американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.