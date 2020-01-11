https://static.news.ru/photo/d009aa70-0b23-11ea-8f82-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Look Press

Член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Алауи сообщил, что власти рассматривают возможность приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и проводят соответствующие консультации с РФ.

Нам нужно получить эти ракеты, в особенности в свете того, что американцы много раз нас разочаровывали, поскольку не оказывали содействия в получении нужных вооружений, — отметил политик.

Три месяца назад представитель Ирака посетил Россию для проведения консультаций по данному вопросу. Однако обсуждение было отложено из-за политического кризиса в стране. Но сейчас власти решили вновь вернуться к обсуждению покупки С-400 в связи с возможностью вывода американских войск. Ирак намерен приобрести это оружие у любой страны, сообщила газета The Wall Street Journal.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Турция закупила очередную партию ЗРС С-400 у России. Министр обороны турецкой стороны рассказал о причинах покупки вооружения. Это связано с вопросом безопасности территории государства.

Также сообщалось, что США активно выступают против покупок Турцией вооружения у России. Летом 2019 года пресс-секретарь Белого дома заявил, что из-за покупок Турцией российского вооружения страна не сможет принимать участие в создании американских истребителей-бомбардировщиков.