Антииранская карта: Ливан просит Россию о помощи

В Москву совершил визит глава Совета министров Ливана Саад Харири. Поездка, в рамках которой назначенному, но пока ещё не действующему премьер-министру удалось переговорить со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным очно, а с президентом Владимиром Путиным — только по телефону, шла в русле просьб Бейрута о помощи. Ливан, переживающий острый политический и экономический коллапс, выразил заинтересованность в поддержке со стороны Кремля. Такая ситуация создаёт повод для некоторых трений между Москвой и другими столицами, имеющими влияние на внутриполитические процессы в Стране кедров.

Несмотря на шаткий статус Харири, ему удалось добиться внимания российского лидера — по телефону. Прибывший в Москву премьер проинформировал Путина о предпринимаемых усилиях по формированию нового правительства и по борьбе с экономическим кризисом. Кроме того, в ходе беседы были затронуты актуальные вопросы региональной повестки. Бейрут выразил готовность к созданию благоприятных условий для безопасного возвращения домой сирийских беженцев, некоторые из которых проживают в Ливане. В сообщении Кремля говорится, что «были затронуты некоторые темы двустороннего сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей» и активизацию усилий в сфере борьбы с коронавирусом.

Саад Харири, Михаил Мишустин REUTERS

Разговор с Мишустиным проходил уже очно. Глава российского правительства посетовал на то, что товарооборот между РФ и Ливаном упал на фоне пандемии на 38%, и выступил за то, чтобы поднять этот показатель. Харири, в свою очередь, заметил, что его страна сейчас переживает непростые времена и рассчитывает на привлечение инвестиций со стороны России.

Вы знаете, что трудности сопряжены с тем, что до сих пор мы не смогли сформировать правительство, которое занялось бы всесторонними реформами, — заявил Харири. — Уверен, что это произойдёт. И когда это произойдёт, в рамках реализации реформ мы будем нуждаться во внешней помощи.

Так, назначенный ливанский премьер указал на важность вложений в такие сферы, как электроэнергетика, инфраструктура, транспорт и т. п.

Спасательный круг

Визиту предшествовали высказывания спецпредставителя главы ливанского кабинета по связям с Россией Джорджа Шаабана. В разговоре с ТАСС чиновник заметил, что его страна с трудом преодолевает масштабные последствия прошлогоднего взрыва в порту Бейрута. Трагедия наложилась на экономический кризис и правительственный коллапс. Точкой отсчёта последнего принято считать октябрь 2019 года — когда в стране разгорелись массовые демонстрации. Шаабан напомнил, что уже почти пять месяцев прошло с тех пор, как на Харири, возглавляющего общественно-политическое движение «Мустакбаль», была возложена обязанность по формированию нового кабмина. Но, со слов спецпредставителя главы ливанского кабинета, процесс тормозят «определённые силы». Их он не назвал.

Ливан находится сейчас в крайне тяжёлой ситуации и нуждается как в экономической помощи России, так и в её политической поддержке, — открыто заявил Шаабан.

По его словам, Харири продолжает курс своего покойного отца — экс-премьера Ливана Рафика Харири, который помог создать «доверительные отношения с российским руководством». Шаабан добавил, что не только назначенный премьер, но «и все ливанцы смотрят на Россию как на влиятельную державу, имеющую прочные связи со всеми государствами Ближнего Востока». Кроме того, сбалансированные связи российская сторона имеет и со всеми политическими силами в Ливане, что только делает ей честь.

REUTERS

Впрочем, за скобками подобных просьб остаётся то, что любая заметная помощь Бейруту автоматически противопоставит Москву западным гарантам, которые ведут собственную политику кредитования Ливана, а также Ирану, инструментом влияния которого остаётся шиитская военно-политическая организация «Хезболла».

Сказать «нет» Ирану

В разговоре с NEWS.ru приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) Антон Мардасов предположил, что поездку Харири можно назвать скорее дипломатическим визитом вежливости.

Москва публично поддержала усилия Харири по созданию кабинета министров ещё тогда, когда после череды скандалов Харири воспринимался ливанскими протестующими как политический труп. Сложно понять, на какую финансовую помощь рассчитывает Харири, поскольку даже действующие странным образом «дочки» российских банков в Ливане, насколько можно судить, прекратили своё функционирование. Антон Мардасов приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI)

Собеседник NEWS.ru допускает, что в контексте помощи речь может идти о каком-либо кредитовании по аналогии с Иракским Курдистаном. По словам Мардасова, некогда власти автономного района Ирака смогли погасить свои долги в связи с тем, что российские компании оформили своё участие в местных проектах. В случае же с Ливаном всё осложнено тем, что основные политические игроки не могут сформировать правительство и каждую неделю отдаляются от такой возможности.

Я склоняюсь к тому, что Харири пытается разыграть антииранскую карту в ходе визита в Москву так, как он всегда это делает. Тем более что его поддержка Россией расценивалась как попытка сказать союзным Ирану силам о необходимости прекратить саботировать попытки формирования кабинета министров, — поясняет аналитик.

Впрочем, собеседник NEWS.ru не исключает, что слова о возможной инвестиционной поддержке Россией Ливана произносятся исключительно для красоты: сейчас Москве тяжело реализовывать проекты, направленные на поддержку президента Башара Асада через Ливан.