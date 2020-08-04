Двойной взрыв, который произошёл вечером 4 августа в столице Ливана, вызвал разные интерпретации. Инцидент, который, по признанию местных властей, был похож на трагедию в Хиросиме, произошёл в преддверие вердикта суда по делу об убийстве экс-премьер-министра Рафика Харири в 2005 году. Несмотря на то, что все подозрения падают на Израиль, его противник — ливанская военно-политическая организация «Хезболла» — поспешила отвести от него подозрения и не обвинять напрямую.

Первоначально сообщалось о двух взрывах. Один прогремел в районе морского порта Бейрута поблизости от базы военно-морских сил Ливана, второй — предположительно внутри города, вблизи старой резиденции Харири. Пострадали жилые кварталы Бейрута: некоторые дома и офисы оказались серьёзно повреждены. Видеозаписи инцидента, снятые очевидцами, запечатлели большой высоты столб дыма, поднимающийся над территорией порта, где расположены склады, и взрывную волну в форме купола. Стеклянные витрины и окна домов были мгновенно уничтожены. Видео и фотографии, размещённые в социальных сетях, говорят о том, что внутри квартир жителей Бейрута тоже царит разруха . Российские СМИ сообщили о том, что в результате масштабной детонации был повреждён фасад российского посольства в Бейруте.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что взрыв привёл к «очень большому» числу пострадавших и нанёс значительный ущерб. Есть погибшие, их количество уточняется. Сейчас минздрав ввёл чрезвычайное положение в медицинских учреждениях города. Кареты скорой помощи с трудом проезжали к месту взрыва. Граждан призывают срочно сдавать кровь. Губернатор Марван Абуд сравнивает произошедшее с ядерной трагедией в Хиросиме. Официальные представители бейрутского порта утверждают, что причиной взрыва мог стать нитрит натрия. Тем временем в службе общей безопасности Ливана опровергают появившуюся версию о взрыве на складе пиротехники в порту и уточняют, что это были другие взрывчатые вещества. В экспертной среде указывают на то, что в эпицентре были заводы «Хезболлы» по производству оружия, и пиротехника тут не причём.

Первым делом руководство «партии Аллаха» попыталось пойти на деконфликтацию и заявило, что Израиль, который многократно обещал уничтожить оружейное производство организации, не причастен к трагедии. Об этом заявили и сами власти еврейского государства. Пока что эти данные остаются на уровне высокопоставленных источников «Хезболлы». Однако версия о «руке Израиля», по-видимому, остаётся доминирующей — до первых доказательств. Тем более, накануне еврейское государство и «партия Аллаха» оказались на грани очередной пограничной конфронтации. На этом фоне ивритоязычное издание Israel Hayom сообщало , что министр обороны Бени Ганц и начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авив Кохави подготовили план ответа «Хезболле» на возможные провокации. Если организация попытается атаковать Израиль снова, то мир станет свидетелем «очень нетипичных действий со стороны ЦАХАЛ против неё и государства Ливан», приводила тогда газета слова своего израильского источника.

По этим данным, ранее армейскому руководству Израиля было дано указание подготовить план действий, включающий нанесение удара по ливанской инфраструктуре. Высокопоставленный источник газеты тогда отмечал, что Кохави разделяет позицию Ганца, согласно которой ответственность за возможное нападение на инфраструктуру должна быть возложена не только на саму шиитскую группировку, но и правительство Ливана.