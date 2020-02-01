https://static.news.ru/photo/98f569f2-4507-11ea-9c7e-fa163e074e61_660.jpg Махмуд Аббас Фото: Xinhua/Global Look Press

Глава Палестины Махмуд Аббас представит 11 февраля на заседании Совета Безопасности ООН свой план ближневосточного урегулирования. Об этом заявил глава палестинского МИДа Рияд аль-Малики по итогам прошедшего в Каире в субботу экстренного заседания Лиги арабских государств (ЛАГ).

По словам министра, Аббас представит альтернативный план в противовес предложенной президентом США Дональдом Трампом «сделке века», передаёт ТАСС.

Также по итогам заседания ЛАГ поддержала позицию Палестины и отвергла «сделку века», призвав мировое сообщество «не иметь дело с этим несправедливым планом».

Как писал NEWS.ru, 28 января США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.