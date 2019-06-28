https://static.news.ru/photo/c53c9d5e-9b12-11e9-a5d2-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Привидение» Фото: Paramount Pictures

10% людей, оказавшихся в опасных или сложных ситуациях, испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт. К такому заключению пришла группа учёных из Дании, Норвегии и Германии.

В исследовании участвовали 1034 человека из 35 стран, следует из пресс-релиза исследования, опубликованного на сайте MedicalXpress. Людей отбирали через онлайн-платформу, где им нужно было ответить на вопрос, были ли у них когда-либо околосмертные переживания. Если они говорили «да», их просили предоставить более подробную информацию.

Так, 87% рассказали об искажении восприятия времени, 65% отметили исключительную скорость мысли, 63% — исключительно яркие чувства, а 53% испытали ощущение отделённости от своего тела.

Исследовательская группа, сообщившая об околосмертном опыте, по-разному описывала чувство полного покоя. Кто-то говорил о «высасывании души», некоторые слышали пение ангелов, другие говорили, что перед глазами промелькнула вся жизнь. Часть испытуемых видела свет в конце туннеля. Другие говорили о том, что они ощущали присутствие другого человека перед сном, или о демоне, сидящем у них на груди, в то время как они лежали парализованные.

Опираясь на предыдущие исследования, учёные обнаружили связь между околосмертными переживаниями и вторжением быстрого сна в бодрствование.

Хотя эта связь не является причинно-следственной, выявление физиологических механизмов, лежащих в основе вторжения быстрого сна в бодрствование, может продвинуть наше понимание околосмертных переживаний, — заявил ведущий автор исследования Даниэль Кондзиелла, невролог из Копенгагенского университета.

Отмечается, что околосмертные переживания одинаково свойственны как людям, не находящимся в непосредственной опасности, так и тем, кто, например, недавно попал в автокатастрофу или чуть не утонул.

Ранее News.ru писал, что учёные Медицинского колледжа Бейлора и Института неврологических исследований имени Яна и Дана Дункана (США) раскрыли механизм развития болезни Лу Герига, которой страдал физик-теоретик Стивен Хокинг. Оказалось, что решающую роль в нём играет мутантный белок убиквилин.