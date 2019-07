https://static.news.ru/photo/7cf70f2c-ae16-11e9-bebe-fa163e074e61_1024.jpg Брайан Мэй Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа Queen выпустит четыре новых клипа. Три из них будут полностью состоять из пользовательского контента.

Для их создания коллектив объединился с командой YouTube. Новые видео получат песни «Bohemian Rhapsody», «Don't Stop Me Now» и «A Kind Of Magic». Пользователи смогут оставить заявки на участие в работе с 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Google.

Сейчас YouTube и Queen работают над созданием четырех новых музыкальных видео, три из которых будут полностью состоять из пользовательского контента, — говорится в сообщении.

В 2019 году песня Bohemian Rhapsody стала самой прослушиваемой песней двадцатого века. С момента её выхода композицию прослушали 1,5 млрд раз. В честь установленного рекорда Queen выпустила обновлённую версию клипа с улучшенным звуком и высоким разрешением.

Ранее News.ru писал о том, что vузыканты Queen поблагодарили балалаечника из Перми Андрея Кирякова за оригинальное исполнение их песни The show must go on.