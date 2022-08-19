«Жить же надо»: звезды — противники СВО начали давать подпольные концерты NEWS.ru узнал, как устроен теневой рынок выступлений музыкантов и сколько зарабатывают артисты на полулегальных концертах

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«Запрещенные» в России группы — противники спецоперации на Украине, утверждающие, что организаторы отменяют их официальные выступления из-за «давления властей», начали давать подпольные концерты в клубах и даже на дачах. Эту информацию NEWS.ru подтвердили директора нескольких артистов из так называемого черного списка промоутеров. Мы узнали, как устроен теневой рынок музыкальных услуг, сколько стоит «билет» на полулегальный сейшен и чем чревата для звезд данная схема с юридической точки зрения.

17 августа сразу две популярные группы сделали заявления в связи с «отменой всех публичных концертов в России». По мнению музыкантов, организаторы выступлений в клубах и на фестивалях отказываются от их услуг из-за «давления властей». Артисты связывают происходящее с критикой проведения СВО.

Из-за давления властей на концертные площадки и организаторов мы вынуждены объявить о переносе всех наших шоу, запланированных на 2022 год в России. Билеты будут действительны, менять их не нужно. Кроме того, вместе с нашими друзьями из правозащитной группы «Агора» мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми, — написали на своей странице во «ВКонтакте» участники коллектива Anacondaz.

Они пообещали поклонникам «сделать всё, чтобы концерты состоялись».

Фото: vk.com/anacondaz Коллектив Anacondaz

В тот же день группа «Каста» сообщила, что оказалась «в списке артистов, которые против [спецоперации] и которым власти отменили все публичные концерты в России».

Таких артистов около 40, мы в хорошей компании. Что ж, будем с вами встречаться в другом формате, и не только внутри страны. Друзья, организовывайтесь своими компаниями друзей, скидывайтесь, бронируйте себе небольшое подходящее место, связывайтесь с нами — мы приедем и выступим. <...> Если в РФ, то не афишируйте это, а то вам сорвут праздник, — посоветовали музыканты.

Между тем официального подтверждения вмешательства властей в проведение концертов групп — противников СВО нет до сих пор. Столкнувшиеся с отменой выступлений музыканты апеллируют к опубликованным в интернете спискам «нежелательных» звезд. По информации СМИ, он носит рекомендательный характер и рассылается организаторам концертов для работы с «безопасными» артистами, ежедневно корректируется и пополняется. В стоп-листе значатся «Би-2», «Машина Времени», «Несчастный случай», Земфира, Валерий Меладзе, Манижа, Noize MC, Oxxxymiron, Little Big, «Кровосток» и другие — всего 37 исполнителей.

Фото: vk.com/kastanews Группа «Каста»

Однако народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев заверил NEWS.ru, что возражает против придания черному списку звезд официального статуса. По его словам, никаких шагов для узаконивания списка «нежелательных» артистов в настоящее время не предпринимается. А если подобные идеи и выдвигаются, то пока не находят поддержки у представителей власти.

Тем не менее не поддержавшие СВО музыкальные коллективы жалуются на трудности при проведении концертов в России и придумывают новые способы выступлений перед зрителями.

Как рассказал NEWS.ru директор одной из «нежелательных» групп, в последние три месяца коллектив увеличил число выступлений в Израиле и бывших союзных республиках.

За границей нас принимают очень тепло, там не возникает никаких проблем. Политических заявлений ребята не делают. Просто играют музыку. Мы ездим во все страны, куда пока можно ездить, — отметил администратор.

Концертный директор еще одного фигурирующего в черном списке коллектива признался, что схема организации концертов, которую «Каста» предложила своим поклонникам, уже используется его группой. По словам менеджера, «мы постепенно возвращаемся в советскую эпоху квартирников», когда ставшие впоследствии популярными Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и другие артисты выступали в домашней обстановке, не имея возможности давать концерты на больших площадках из-за запрета властей.

Только нынешние квартирники больше похожи на корпоративы. Просто поводом становятся не юбилеи компаний или свадьбы, а желание поклонников увидеть артистов и послушать живую музыку. Нас приглашают на дачи, в некоторых загородных домах даже есть сцены и оборудование, поэтому технически проблем нет, — сообщил наш собеседник.

Он добавил, что на таких мероприятиях может собираться до 50–70 человек. Заказчиками, как правило, выступают состоятельные люди. Гонорар за двухчасовое выступление, по словам директора, колеблется в районе 300–500 тысяч рублей.

Фото: shutterstock

Но есть и другая схема — для обычных фанатов, которые объединяются в соцсетях и мессенджерах. Они находят друг друга, назначают удобную дату концерта и организатора, собирающего деньги за «билеты». Тот выходит на директора «запрещенного» коллектива, и если условия всех устраивают, оплачивает аренду зала и вносит предоплату группе из собранных средств.

Стандартная ставка — пять тысяч рублей с человека. Две тысячи идут в счет аренды помещения, три — на гонорар артистам, — уточняет директор.

Кто будет играть на мероприятии, администраторы площадок узнают в последний момент. Нет никаких афиш, анонсов на сайте клуба или ресторана — сейшен проводится в закрытом формате «для своих». В среднем на таких концертах присутствует около 100 зрителей, так что заработок звезд за одно выступление (1,5 часа) составляет порядка 300 тысяч рублей.

Юрист, арбитражный управляющий Евгения Кочарян в разговоре с NEWS.ru назвала участие в подобных мероприятиях сомнительным. Она отметила, что действия владельцев заведений и артистов могут быть квалифицированы сразу по нескольким статьям УК РФ и повлечь за собой ответственность. Кочарян подчеркнула, что ей неизвестно о существовании официального запрета на выступление музыкальных групп на территории РФ. Но если такой закон или постановление появится, то для дирекции клубов, ресторанов и иных площадок факт выступления этих артистов будет чреват, заявила юрист.

В любом случае такие концерты могут вызвать внимание проверяющих органов. Даже если будет выявлено, что деньги передаются в конвертах (по своей практике я знаю, что выявляют такие факты часто), получатели средств будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством, — сказала Евгения Кочарян.

Кроме того, по заявлению третьих лиц заведения, где проводят такие концерты, могут проверить Роспотребнадзор, полиция или прокуратура — в зависимости от того, куда поступит сигнал. Также ими может заинтересоваться Федеральная антимонопольная служба.

По мнению юриста, при определенных обстоятельствах собственники помещений могут понести уголовную ответственность.

Согласие площадок на проведение мероприятий с участием групп может быть расценено как содействие экстремизму, если участвующие в них лица обвиняются именно в этом. Руководители данных организаций могут нести даже уголовную ответственность, — заключила эксперт.

Напомним, Ксения Собчак недавно сообщила, что подмосковная полиция проверит солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний в соцсетях по поводу событий на Украине. Этот коллектив также вошел в «черный список промоутеров».

Представители «ушедших в подполье» групп признались, что осознают юридические риски использования данной схемы, но пока вынуждены работать именно по ней.