«Яндекс.Музыка» создал плейлисты для скучающих по путешествиям

https://static.news.ru/photo/327cb542-bae9-11ea-bcf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» подготовил раздел с песнями для тех, кто скучает по путешествиям во время пандемии. В него вошло 12 плейлистов.

Авторы проекта провели опрос совместно со специалистами сервиса «Яндекс.Путешествия» и выяснили, куда россияне хотят отправиться после открытия границ. На основе результатов редакторы подобрали по каждой стране композиции, исполненные на языке выбранных государств.

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В каждой подборке вас ждёт посвящённая городу музыка, а также треки, которые сейчас популярны в этой стране, — цитирует InterMedia сообщение авторов раздела.

В перечень 12 плейлистов попали Париж, Берлин, Ларнака, Мадрид, Рим, Афины, Стамбул, Бангкок, Тиват, Прага, Тунис и Ханой.

Как писал NEWS.ru, песня «Я свободен» российских музыкантов Валерия Кипелова и Сергея Маврина стала самой популярной после отмены режима самоизоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса. Песня была выпущена в 1997 году.