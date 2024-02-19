«Везу солнышко»: Наташа Королева объявила о возвращении в Россию из США Наташа Королева сообщила о возвращении из Майами в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наташа Королева

Певица Наташа Королева объявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что возвращается в Россию из США. Исполнительница уточнила, что намерена дать запланированные концерты в феврале, марте и апреле.

Майами, до свидания! Везу солнышко в Москву, — написала певица.

Ранее сообщалось, что мать Королевой живет в Майами, а сама артистка продолжает творческую деятельность. Ее ближайшие концерты запланированы в Серпухове (25 февраля), Чехове (26 февраля), Рязани (6 марта), Москве (10 марта), Борисоглебске (31 марта), Липецке (25 марта), Мичуринске (1 апреля) и Ярославле (9 апреля).

Накануне о возвращении в Россию также сообщил популярный российский рэпер Алан Хадзарагов, выступающий под псевдонимом Matrang. Однако в своих соцсетях артист рассказал о прекращении карьеры музыканта, поскольку он изменил свое отношение к творчеству и теперь его привлекают другие сферы.

Хадзарагов также заявил, что на протяжении всего времени нахождения в Таиланде он никаких веществ не употреблял. В своем посте он указал, что поменял номер телефона, и рассказал о планах матери отправить его на лечение. При этом от чего его собирается лечить родительница, он не знает.