https://static.news.ru/photo/a64f88c0-2d66-11ea-b087-fa163e074e61_660.jpg Лексия Алиджай Фото: Lexii Alijai/facebook.com

В США скончалась рэп-исполнительница Лексия Алиджай. Певице был 21 год. Причина смерти не сообщается.

Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой. Тебя не стало слишком рано, — написала Кларк в соцсети, отметив, что ушла настоящая легенда.

Алиджай получила известность после исполнения кавер-версии композиций Girls love Beyonce Дрейка и Exchange Брайсона Тиллера. В 2017 году она выпустила свой первый студийный альбом Growing pains, сообщает Metro.

Ранее NEWS.ru писал, что американский рэпер Juice WRLD умер в аэропорту Чикаго на 22-м году жизни. Когда прибыли медики, у него изо рта шла кровь. Позже полицейские нашли на борту самолёта, на котором он прибыл, 32 кг марихуаны. После смерти исполнителя количество прослушиваний его песен выросло на 487%.