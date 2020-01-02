В США скончалась рэп-исполнительница Лексия Алиджай. Певице был 21 год. Причина смерти не сообщается.
Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой. Тебя не стало слишком рано, — написала Кларк в соцсети, отметив, что ушла настоящая легенда.
Алиджай получила известность после исполнения кавер-версии композиций Girls love Beyonce Дрейка и Exchange Брайсона Тиллера. В 2017 году она выпустила свой первый студийный альбом Growing pains,
Ранее NEWS.ru писал, что американский рэпер Juice WRLD умер в аэропорту Чикаго на 22-м году жизни. Когда прибыли медики, у него изо рта шла кровь. Позже полицейские нашли на борту самолёта, на котором он прибыл, 32 кг марихуаны. После смерти исполнителя количество прослушиваний его песен выросло на 487%.
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