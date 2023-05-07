Группа t.A.T.u. неожиданно воссоединилась на «Газпром Арене» Группа t.A.T.u. исполнила хит «Нас не догонят» перед матчем «Зенит» - «Спартак» в Петербурге

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Солистки группы t.A.T.u. (Тату) Лена Катина (слева) и Юлия Волкова перед началом матча 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги сезона-2022/2023 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва)

Дуэт t.A.T.u. воссоединился для выступления на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, где Юлия Волкова и беременная Елена Катина исполнили хит «Нас не догонят». Группа выступила перед матчем «Зенита» со «Спартаком» 26-го тура РПЛ, который завершился победой хозяев со счетом 3:2 и принес сине-бело-голубым досрочную, пятую подряд победу в чемпионате России.

Песня «Нас не догонят» предваряла начало матча. В 2014 году t.A.T.u. открывали этой песней Олимпиаду в Сочи.

Дуэт распался в 2011 году, но сольные карьеры участниц не обрели большого успеха, в том числе политическая карьера Волковой, которая в 2021 году проиграла праймериз по отбору кандидатов от «Единой России» на выдвижение в Госдуму от Кинешемского одномандатного округа Ивановской области. С тех пор неоднократно возникали слухи о воссоединении группы. В 2019 году тогдашний министр культуры Владимир Мединский, комментируя шансы певца Сергея Лазарева обрести популярность за рубежом в случае победы на «Евровидении», отмечал, что среди российских артистов только группе t.A.T.u удалось стать успешными за границей.

В декабре 2022 года t.A.T.u также выступили на фестивале в Минске. «Татушки» выехали на сцену на крыше бензовоза, повторив сцену из клипа на песню «Нас не догонят», также они исполнили «Не верь, не бойся, не проси» и англоязычную версию «Я сошла с ума».