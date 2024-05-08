Соседов объяснил решение Андрея Губина завершить музыкальную карьеру Музкритик Соседов: Губин завершил карьеру, потому что так и не смог выздороветь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Соседов

Желание певца Андрея Губина завершить музыкальную карьеру связано с проблемами со здоровьем, предположил в беседе с NEWS.ru журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. Он уточнил, что певец выглядит лучше, чем раньше, но так и не смог полностью оправиться от многолетнего заболевания.

Андрей же болен, к сожалению, он так и не смог выздороветь. Мне очень его жаль. Хотя он поправлялся, он сейчас лучше выглядит, чем пять лет назад. Завершил карьеру — значит завершил. Здоровье-то плохое, а здоровье — это главное. Ничего не нужно, если нет здоровья. Ни успеха, ни популярности, ни денег. Он решил, что у него нет больше сил. Ему виднее, мы же не знаем о его состоянии. Наверное, не очень он себя хорошо чувствует, — подчеркнул журналист.

Ранее певец Андрей Губин сообщил, что завершает карьеру и больше не планирует выступать на сцене. Он рассказал, что продюсер Игорь Крутой предлагал устроить концерт с его песнями, однако певец отказался выступать и даже выходить на сцену, но пообещал присутствовать в зале. Он также отметил, что не намерен петь свои старые песни, поскольку его новые песни лучше старых. Он также отметил, что пока не знает, кому отдаст свои композиции, и признался, что не следит за современным шоу-бизнесом.