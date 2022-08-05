Солист «Руки Вверх!» представил первую песню с сыном: новинки «VK Музыки» Группа «Градусы» записала трек «До солнца», поп-исполнитель The Limba выпустил сингл Kiki, а Сергей Жуков презентовал совместную с сыном композицию

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Сергей Жуков

Российская поп-группа «Градусы» порадовала поклонников новым треком «До солнца», казахстанский рэпер The Limba презентовал песню о любви Kiki, а солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков представил первый совместный трек с 12-летним сыном под названием «Нам 17». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

The Limba: Kiki

Поп-исполнитель из Казахстана Мухаметали Ахметжанов, более известный как The Limba, записал сингл Kiki. В переводе с американского сленга это слово означает девушку, которую тянет к «плохим парням».

По словам музыканта, этот смысл он и вкладывал в свою новую композицию.

Героиня — выдуманный и не главный персонаж. Песня вообще о парне, который влюбился в стриптизершу и разрывается между желанием быть с ней и жгучей ревностью. Написать этот текст меня вдохновил прекрасный трек Zakari This Woman’s Work (ft. Che Ecru), в нём рассказывается примерно такая же история, — признался The Limba.

В настоящее время исполнитель находится в Дубае. Он объяснил, что ему нравится жить в ОАЭ, так как там «тепло 365 дней в году», а теплая погода его «очень вдохновляет». The Limba пообещал, что за треком Kiki вскоре последуют и другие. Музыкант планирует выпускать новые синглы каждый месяц, позже все они войдут в его новый альбом.

«Градусы»: «До солнца»

Группа «Градусы», не раз покорявшая чарты с песнями «Режиссер», «Голая», «Хочется» и другими хитами, выпустила новый трек «До солнца».

В диско-роковом летнем хите, где нашлось место даже для прозаической вставке на французском и английском языках, солист изъявляет желание жить с любимой девушкой на берегу Средиземного моря. И большинство поклонников, уже послушавших сингл, наверняка разделяют его настрой.

Третий месяц лета уже вовсю печёт. Скорее врубай и кайфуй до самого солнца! — призывают музыканты.

Сергей и Энджел Жуковы: «Нам 17»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков представил релиз фита «Нам 17» со своим 12-летим сыном Энджелом (ANGEL).

Это первая совместная композиция отца и сына, на которую Жуковы к тому же сняли клип, где поучаствовала вся семья музыканта, включая жену Регину.

Песня «Нам 17» — это очень хороший опыт, причем не только для Энджела, но и для меня тоже. Ведь работать с любимыми людьми очень непросто, — рассказал Сергей Жуков.

В качестве сольного исполнителя ANGEL дебютировал ровно год назад. Но лидер «Руки Вверх!» отметил, что не настаивает на музыкальной карьере отпрыска и предоставит ему полную свободу в выборе будущей профессии.

За будущее Энджела мы с Региной не переживаем, потому что это будущее будет решать и творить он сам. Если завтра он скажет: «Я больше не хочу петь, я хочу изучать языки программирования», мы будем только за. Поэтому, пока ему это интересно, пока у него получается, пока он творчески готов к этому, мы ни за что не переживаем. Мы знаем, что у нас растёт очень талантливый парнишка. Я не продюсер Энджела, я его отец в первую очередь. Для меня не самоцель вырастить из него звезду и потом монетизировать успех. Если сын вдруг расхочет быть артистом и захочет стать дизайнером или спортсменом, я с удовольствием помогу ему и в этом. Пусть пробует и ищет себя — я не против, — заверил певец.

Жуков добавил, что не собирается «играть такого вездесущего папочку, у папочки сейчас хватает своих поездок».

Напомним, что недавно Сергей Жуков дал большой концерт в «Лужниках», где собрал аншлаг. Музыкант планирует повторить успех на той же площадке в 2023 году.