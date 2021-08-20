Полина Гагарина, Ed Sheeran и Элджей: новые треки недели

Музыкальные новинки недели порадовали абсолютно всех меломанов. В обзоре новых треков недели в социальной сети «ВКонтакте» появились Полина Гагарина, Дима Билан и Zivert, Slava Marlow и Элджей, Ed Sheeran, Markul и многие другие. При этом некоторые синглы вышли очень неожиданно. NEWS.ru традиционно рассказывает подробнее о музыкальных новинках на основе обзоров «ВК».

Zivert, Дима Билан — «Это была любовь»

Спустя 15 лет Дима Билан перепел свой хит «Это была любовь» из альбома «Время-река». И не один, а с Zivert.

Сюрприз... — написала Юлия Зиверт, известная как певица Zivert, в своём Instagram.

В описании анонса артистка рассказала: в детстве она и подумать не могла, что когда-то сможет спеть вместе с Биланом.

Когда-то давно, сидя на кухне в Чертаново и болея за Диму на Евровидении со слезами на глазах, я не могла даже представить, что когда-то смогу спеть с ним мою самую любимую его песню. Это словно сон, — поделилась она.

Билан в ответ выразил Юлии почтение и благодарность. Он отметил в комментариях, что Zivert подходит ко всему детально и трепетно. Поклонники также поддержали дуэт, написав, что получился шедевр.

Ed Sheeran — «Visiting Hours»

Англичанин Ed Sheeran анонсировал выпуск своего пятого студийного альбома = (произносится как знак «равно»). Релиз выйдет 29 октября, а пока можно послушать новую песню, которая в него войдёт. Он исполнил композицию во время прямой трансляции. Официальная запись, записанная в студии, уже появилась в «ВК».

На красной обложке изображена голубая бабочка. Выступая в прямом эфире Instagram он сказал, что изображение представляет новую жизнь.

За последние четыре года я пережил разные жизненные события, включая женитьбу, рождение ребёнка, потерю друга... — сказал певец.

В альбом войдут 14 песен, которые, по словам исполнителя, он вырезал из гораздо более длинного списка в ходе «кропотливого процесса». Следующий сингл с грядущего альбома выйдет 10 сентября.

Полина Гагарина — «Вчера»

Певица Полина Гагарина выпустила новый трек «Вчера». Это первый её сингл в этом году. В своём блоге она рассказала, что главный тезис её лета был — «Не хочу больше страдать». Именно эта идея и легла в основу нового сингла.

Трек «Вчера» стал для меня чертой, которая отделила прошлое от настоящего. Сейчас я чувствую себя свободной. Мне как будто легче дышать, для меня стали проще и понятнее многие вещи, и от этого я чувствую уверенность в себе, — поделилась Гагарина.

Напомним, что в этом году Гагарина развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Они были в браке в течение шести лет, в 2017 году у них родилась дочь Мия. Накануне Нового года стало известно, что они разошлись, причины разрыва супругов достоверно неизвестны. Развод артистки с фотографом Дмитрием Исхаковым прошёл без скандалов и дележа имущества. С Мией бывший муж Гагариной регулярно видится. Также экс-супруг артистки сохранил прекрасные отношения и с её старшим сыном от первого брака.

Что касается реакции на новый трек, поклонники поддержали Гагарину. Многим песня откликнулась и «засела куда-то глубоко».

У Полины Гагариной вышло на данный момент три студийных альбома, десятки синглов и треков с её участием.

Markul — «Вредные привычки»

Этим летом хип-хоп исполнитель Markul писал, что новый альбом «S.O.H.» выйдет в октябре — цитата: «Это будет мой лучший альбом». Примерно тогда же стартует его тур, который растянется до конца года. А сегодня он выпустил новый сингл «Вредные привычки» — мелодичный и самокопательный трек на бит Palagin.

За свою музыкальную карьеру он выпустил два студийных альбома, два мини-альбома, микстейп и множество синглов. В этом году выходил его трек «Бумеранг».

Slava Marlow, The Limba, Элджей — «Она тебя любит»

Компания новосибирских рэперов Slava Marlow и Элджей выпустили совместную песню при участии The Limba. Трек получил название «Она тебя любит». Примечательно, что это уже вторая композиция, в которой Элджей намекает на расставание со своей женой Настей Ивлеевой.

Ты мне нравилась прежней. Прошу, только никакой слежки. Пойми, я больше не твоя пешка. Прости, я орёл, а ты решка. Я устал тебе говорить, — зачитал на треке рэпер.

Напомним, что первый трек, после которого все решили, что Элджей и Ивлеева разводятся, назывался «SODA». Рэпер выпустил его в свой день рождения, 9 июля. Спустя несколько часов после обнародования трека Ивлеева в сторис Instagram косвенно подтвердила расставание, написав «Нам стало скучно, больше не интересно», добавив эмодзи разбитого сердца. Хотя официального заявления о разводе ещё не было, поклонники уверены, что красивая история любви знаменитостей закончилась.

Lorde — альбом «Solar Power»

Несмотря на то, что на этой неделе вышло больше ярких синглов, нежели альбомов, обойти стороной новую работу Lorde мы не смогли. Исполнительница выпустила первый большой релиз после «Melodrama» 2017 года. Пластинка посвящена «прославлению мира природы». Как отмечала сама певица, альбом — её попытка увековечить глубокие, трансцендентные чувства, которые она испытывает, когда находится на открытом воздухе.

Во времена душевной боли, горя, глубокой влюбленности или замешательства я ищу ответы в мире природы, — призналась она.

На заглавный трек «Solar Power» сегодня также вышел и клип. Всего на альбоме 12 аудиозаписей.