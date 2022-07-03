Концерт группы «Руки Вверх!» собрал 72 000 зрителей в Лужниках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков

Концерт группы «Руки Вверх!», состоявшийся накануне в Лужниках, собрал 72 тысячи зрителей. Люди приехали на выступление Жукова из разных городов вместе с семьями, пишет KP.RU.

Своими эмоциями солист группы Сергей Жуков поделился в Telegram-канале, подтвердив, что на его концерт действительно были раскуплены все 72 тысячи билетов.

Я счастлив. Я шёл к этому 25 лет и пришёл, — пишет артист.

В соцсетях после концерта оставлена масса комментариев о концерте. Поклонники группы активно делятся впечатлениями от выступления любимых артистов. Многие отметили, что вместе с хитами «18 мне уже», «Крошка моя» и другими песнями они вспомнили моменты своей юности.

Группа «Руки Вверх!» на сегодня состоит фактически из одного Сергея Жукова. Его дуэт с Алексеем Потехиным распался в 2006 году, но спустя два года Жуков воскресил группу. Потехин сейчас выступает в качестве сольного артиста.

Ранее сообщалось, что солист группы «Руки Вверх!» попал в чёрный список украинского Минкульта. Ведомство предложило ввести санкции против 47 российских артистов.