На Украине создадут «белый» список исполнителей из России На Украине заявили о создании списка исполнителей из России, чья музыка останется в эфире

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На Украине создадут «белый» список» российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире, заявил заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко. По его словам, в него войдут те исполнители, кто поддержал Украину и выступил против российской спецоперации.

На этой неделе были одобрены законы... Информационное пространство, его защита усиливается: увеличение квоты на украинскую музыку, ограничения для российских исполнителей, ограничения для российских книг, установление «белых» списков российских исполнителей, чью музыку все-таки будет можно распространять на Украине, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что певица Светлана Лобода негативно высказалась о специальной военной операции и оборвала связи с Россией. Она отправилась на Украину, где начала заниматься благотворительностью, но сограждане восприняли возвращение звезды враждебно. Соотечественники не верят в искренность исполнительницы, считают, что она делает это напоказ. Свое недовольство они выражают в комментариях в Сети. Некоторые пользователи пишут певице «тирады матом», призывают артистку вернуться в Россию.

Ранее Министерство культуры Украины предложило ввести санкции против 47 российских артистов, включая певца Николая Баскова и рэп-исполнителя Тимати. В черный список также попали Дима Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и другие артисты.