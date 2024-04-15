Шуфутинский признался, почему раньше не пел на концертах «3 сентября» Шуфутинский: песня «3 сентября» не соответствовала репертуару того времени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Шуфутинский

После выхода песни «3 сентября» Михаил Шуфутинский около 10 лет не исполнял ее на концертах. Музыкант признался в разговоре с «Москвой 24», что композиция не соответствовала репертуару того времени: тогда популярностью пользовалась музыка, под которую можно было танцевать на дискотеках.

Лет 10–12 с того момента, когда она вышла, я ее в концертах даже не пел — изредка. Ну это был медляк такой, а это было время, когда дискотека, «Ксюша-Ксюша, юбочка из плюша» — и вдруг такая пронзительная лирическая песня, — пояснил Шуфутинский.

По словам артиста, она была чересчур серьезной. Но 15 лет назад композиция «вдруг засвистела». Шуфутинский отметил, что с каждым годом песня не теряет своей популярности. Певец добавил, что большое количество мемов, посвященных песне, его не раздражает, потому что они делаются «по-доброму».

Где-то лет 15 назад она как засвистела вдруг! Неожиданно полетела. И с каждым годом все больше и больше и лучше и лучше, — подчеркнул музыкант.

Музыкант из группы «Банд’Эрос» Александр Устьянцев ранее рассказал, что необходимо вложить в песню настоящие эмоции, чтобы написать хит. Он подчеркнул, что зритель должен почувствовать искренность. По словам музыканта, это самый настоящий путь для создания трека, который «залетит» в топ-чарты.