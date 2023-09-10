Обморок фанатки, выстрел из пушки: как прошел концерт SHAMAN в Петербурге SHAMAN провел концерт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, провел концерт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 9 сентября. Мероприятие посетили почти 40 тысяч поклонников. Как прошло выступление артиста?

Чем занимался SHAMAN перед концертом в Петербурге

8 сентября он посетил Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы почтить память защитников и жителей блокадного Ленинграда. Певец возложил красные гвоздики к Вечному огню и рассказал об истории своей семьи.

«Мой прадед прошел блокаду Ленинграда, Михаил Сергеевич Селедкин. Поэтому я здесь неспроста», — сказал артист.

9 сентября в 12:00 музыкант произвел выстрел из пушки, установленной на бастионе Петропавловской крепости. Мероприятие посвятили годовщине снятия фашистской блокады с Ленинграда, поэтому артист стрелял из пушки не один, а вместе с блокадницей.

«Пока неизвестно, что будет громче — этот выстрел или мой сегодняшний концерт», — сказал певец после выстрела.

Затем SHAMAN провел репетицию на «Газпром Арене», которой руководил он сам. Этот концерт является продолжением всероссийского гастрольного тура.

«Стараюсь контролировать все — от одежды и образа, в котором появлюсь перед многотысячной публикой, до сценария постановки, света и звука. Зрители должны получить весь спектр эмоций: попеть, потанцевать, посмеяться, поплакать... Каждый что-то свое и все вместе сразу», — подчеркнул исполнитель в беседе с «Петербургским дневником».

Певец признавался, что подготовка к выступлению потребовала массы сил как творческих, так и физических.

«Не будет преувеличением сказать, что ко всему происходящему со мной сейчас я готовился всю жизнь. Любые ошибки и победы, печали и радости вдохновляют работать над собой, внутренне расти. А сегодняшний успех — это оценка, которую мне выставляет публика. И, судя по неизменным аншлагам на моих концертах и грядущему шоу на такой статусной площадке, как „Газпром Арена“, я все делаю правильно», — заявил он.

Как SHAMAN прибыл на свой концерт

Это был первый сольный концерт артиста на большом стадионе. Выступление официально должно было начаться в 19:00, но оно задержалось. SHAMAN появился рядом со стадионом, прилетев туда на арендованном вертолете. На площадке его ждали байкеры. Певец взял мотоцикл Harley Davidson, надел шлем в цветах русского триколора и отправился на стадион. Через некоторое время он торжественно выехал на мотоцикле на сцену.

Какой инцидент произошел во время концерта

Во время исполнения песни «Мед» поклонница певца, которая была приглашена на сцену, упала в обморок. На опубликованных в Сети кадрах видно, что SHAMAN вместе с женщиной кружатся в танце и исполняют композицию. В какой-то момент фанатка вдруг обмякает на руках кумира и почти падает — исполнитель вовремя ее подхватывает.

Охране пришлось на руках выносить поклонницу со сцены, затем ее привели в чувство, а артист продолжил петь свои композиции. По мнению музыканта, женщина просто немного переволновалась.

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