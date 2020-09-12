Лоза после отдыха в Крыму рассказал о последствиях его разграбления Киевом

https://static.news.ru/photo/9809e906-f62c-11ea-968a-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Певец и композитор Юрий Лоза поделился впечатлениями от отдыха в Крыму и рассказал об украинском «наследстве» полуострова. По его словам, в развитие территории «ещё нужно вкладывать и вкладывать» средства, поскольку Украина в течение 23 лет занималась «варварским грабежом» и «планомерным уничтожением» региона.

Вокруг той же Керчи полно диких пляжей, бывших когда-то окультуренными здравницами, где стояли пансионаты. Сейчас они не функционируют, разрушаются и смотрят пустыми глазницами окон на месяцами не убираемые мусорные свалки. Построенные ещё при Союзе дороги пришли в полную негодность и выглядят так, будто только вчера тут отбомбились «мессеры», — написал музыкант в Facebook.

Он считает, что Россия должна была присоединить к себе Крым сразу после развала Советского Союза. К настоящему времени это был бы уже курорт мирового уровня. Однако и теперь при правильном подходе в Крыму будет «очень даже нарядно», подчеркнул Лоза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская туристка после посещения Крыма поделилась впечатлениями об отдыхе и раскрыла несколько способов обмана приезжих на полуострове.