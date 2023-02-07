Linkin Park порадует фанатов неизданной песней Linkin Park анонсировал выпуск композиции Lost 10 февраля

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Linkin Park выступает на концерте в Мэдисон-Сквер-Гарден

Американская рок-группа Linkin Park в своих соцсетях анонсировала выпуск композиции Lost 10 февраля. Песня была записана еще в 2003 году для альбома Meteora. В YouTube-канале коллектив поделился небольшим отрывком трека, на котором звучит голос покойного солиста Честера Беннингтона,

5 октября 2022 года Linkin Park опубликовал демоверсию одного из своих главных хитов, песни In The End. Трек стал частью первого альбома коллектива Hybrid Theory, вышедшего в 2000 году. У черновой версии песни, помимо сведения, отличается текст в куплетах и отступление после второго припева.

В 2020 году музыканты опубликовали не издававшуюся песню She Couldn’t. Трек стал одной из 12 демопесен, вошедших в юбилейное переиздание альбома, с которого началась история группы.

Фронтмен группы Честер Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга и вокалиста группы Soundgarden Криса Корнелла 20 июля 2017 года. Музыканта нашли в его доме в Лос-Анджелесе.