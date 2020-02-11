https://static.news.ru/photo/14c9f616-4cb9-11ea-99cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: l_one_mars/instagram

Экс-участник Black Star Леван Горозия, известный как L'One, признался, что не был настоящим рэпером в 2008 году, ещё будучи в составе лейбла Black Star.

Об этом он сообщил в ответ на вопрос ведущего шоу LAB в Яндекс.Эфире Антона Беляева, который попросил его описать себя 12 лет назад тремя словами.

Мечтающий, несгибаемый, не рэпер. Как-то так, — сказал музыкант.

При этом он отметил, что в 2020 году может уверенно назвать себя рэпером.

Ранее NEWS.ru писал, что Леван Горозия встретился в суде с рэпером Тимати. Артисты обсудили иск на 200 млн рублей. Их сотрудничество продолжалось в течение семи лет. Однако завершилось уходом музыканта из лейбла.