Конфуз с Лободой возмутил зрителей детского шоу «Голос»

https://static.news.ru/photo/c2749868-9031-11eb-b09b-96000091f725_660.jpg Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Поклонники программы «Голос.Дети» раскритиковали наставника Светлану Лободу из-за её поведения на шоу.

Во время выступления конкурсантки Елизаветы Рогозиной на слепых прослушиваниях к ней повернулись Баста и Лобода. Однако затем певица подошла к креслу Егора Крида и села на его кнопку со словами «надо брать». Так к участнице развернулся последний наставник.

Позже Лобода объяснила, что хотела, чтобы Рогозина имела возможность сама выбрать себе ментора, однако зрителей шоу такое объяснение не удовлетворило. Они посчитали , что Лобода решила избавиться от конкурсантки.

Лобода, ну есть у тебя совесть? Сколько можно врать? Раздумала брать девочку и хотела слить тут же! — считает один из поклонников «Голоса».

Другие в комментариях также возмутились действиям певицы: «Лобода совсем с катушек съехала!», «Лобода оборзела!», «Не знаю, по какому принципу отбирают наставников, но однозначно, что Лобода не справилась с этой ролью», «Именно на таких выступлениях понимаешь, что всё шоу устроено не для продвижения талантливых детей, а для пиара тех чуваков в кресле».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Светлана Лобода стала гостьей очередного выпуска «Вечернего Урганта» на Первом канале. Певица явилась на передачу в таком откровенном наряде, что Ургант буквально онемел при виде артистки. Ведущий просто не смог не обойти вопрос о её внешнем виде, который, в частности, вызывает много разговоров на шоу «Голос.Дети», где Лобода является наставником.