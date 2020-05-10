Клип Hypnodancer группы Little Big попал в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню Hypnodancer попал в тренды YouTube в 26 странах мира. Об этом сообщили участники коллектива.
В Instagram они
Видеоролик на новую композицию, был опубликован на официальном канале группы 8 мая и набрал более 12 млн просмотров и 974 тысячи лайков. Он занимает 13 место на вкладке «В тренде» в российском YouTube.
В клипе участники группы грабят игроков казино под гипнотическим танцем, который исполняет лидер коллектива Илья Прусикин, известный как Ильич.
Как писал NEWS.ru, в ролике снялись актёр Илья Гудков и лидер группы The Hatters Юрий Музыченко.
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