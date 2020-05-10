Клип Hypnodancer группы Little Big попал в тренды YouTube в 26 странах мира

https://static.news.ru/photo/511ed682-92c2-11ea-8d84-fa163e074e61_660.jpg Фото: littlebigband/instagram.com

Клип группы Little Big на песню Hypnodancer попал в тренды YouTube в 26 странах мира. Об этом сообщили участники коллектива.

В Instagram они поблагодарили всех поклонников за поддержку.

Видеоролик на новую композицию, был опубликован на официальном канале группы 8 мая и набрал более 12 млн просмотров и 974 тысячи лайков. Он занимает 13 место на вкладке «В тренде» в российском YouTube.

В клипе участники группы грабят игроков казино под гипнотическим танцем, который исполняет лидер коллектива Илья Прусикин, известный как Ильич.

Как писал NEWS.ru, в ролике снялись актёр Илья Гудков и лидер группы The Hatters Юрий Музыченко.