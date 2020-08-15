Друг Легкоступовой назвал причину её возвращения в РФ

https://static.news.ru/photo/cce769e6-de7b-11ea-b0a9-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: legkostupovavalentina/instagram.com

Друг Валентины Легкоступовой Вадим Манукян рассказал, почему певица решила вернуться в Россию после переезда в 2010-х годах в Испанию. По его словам, на родине артистка хотела заново начать карьеру, но это было не главное.

У неё папа болел, она его выхаживала. Ко всему прочему, в Испании отношения с бывшим мужем у неё закончились, — заявил Манукян в интервью MK.RU.

Он добавил, что мать певицы не соглашалась ехать к дочери в Испанию. Вернувшись в Россию, Легкоступова стала начальником отдела культуры в Феодосии, и часто рассказывала, как проводит там праздники и концерты, отметил Манукян. Затем работу чиновником она поменяла на увлечение яхтингом, который её вдохновлял «больше, чем творчество».

Друг исполнительницы подчеркнул, что у неё не было проблем со здоровьем и «ничего не предвещало беды».

Она говорила: «Я счастливый человек!» Постоянно это повторяла, — указал Манукян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что советская и российская певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в Москве. Артистка скончалась в возрасте 54 лет в больнице, не приходя в сознание. Незадолго до смерти исполнительница попала в больницу, где она впала в кому. У исполнительницы обнаружили черепно-мозговую травму. Медики подключили её к аппарату ИВЛ.