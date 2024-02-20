«Девушкам нужен такой вот симпатичный парень»: Майданов высказался о SHAMAN Майданов посоветовал SHAMAN петь про любовь

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Денис Майданов

Ярослав Дронов (SHAMAN) может оставаться артистом патриотического жанра, но нужно петь и про любовь, заявил в интервью NEWS.ru музыкант, депутат Госдумы Денис Майданов. По его словам, девушкам «нужен такой вот симпатичный парень».

У SHAMAN есть на сегодня, для меня, по-прежнему два сильных сингла: это «Встанем» и «Я русский». Дальше уже можно оставаться артистом патриотического жанра. Но я думаю, что про любовь тоже нужно петь и про любовь тоже нужно писать. <...> Потому что девушкам нужен такой вот симпатичный, красивый парень. Но чтоб еще и про любовь спел, не только про патриотику, — говорит музыкант.

Он отмечает, что знает Дронова давно и видел, как певец покоряет различные песенные конкурсы. Однако, по его словам, у него был другой репертуар и «ничего не происходило», пока одна за другой не вышли две его «мощнейшие песни».

И это как нельзя кстати очень стало своевременно, нужно людям, — сказал Майданов.

Накануне продюсер Игорь Матвиенко заявил, что Дронов вывел тему патриотизма в топы. По его словам, SHAMAN — это действительно явление и подобного на российской сцене больше нет.

До этого певица Вика Цыганова заявила, что у SHAMAN всегда был интересный голос. Она рассказала, что следила за ним еще во время работы с Пугачевой. Сотрудничество с Примадонной, по ее словам, не принесло певцу успехов, так как ему «дали песню, которая даже вокально была ему неудобна».