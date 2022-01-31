Aerosmith отменили концерты в России из-за коронавируса

Рок-группа Aerosmith приняла решение отменить европейский тур, в графике которого стояли и выступления в России, сообщил организатор российских шоу коллектива, компания SAV Entertainment на странице в Facebook. Отмечается, что это связано с пандемией коронавируса. Деньги за купленные билеты будут возвращены.

Мы с огромным сожалением сообщаем об отмене нашего европейского тура, запланированного на июнь и июль 2022 года. Наша команда внимательно следила за ситуацией с распространением COVID-19 и сопутствующими ограничениями и пришла к выводу, что мы не сможем провести концерты в Европе. Здоровье и безопасность наших фанатов являются для нас главными приоритетами, — приводят организаторы слова музыкантов.

Группа выразила надежду на встречу с поклонниками в ближайшем будущем. По словам организаторов, возврат билетов можно осуществить у операторов в установленном порядке.

Ранее певица Адель сообщила о переносе концертов в Лас-Вегасе из-за коронавируса. По её словам, инфекцией заразилась половина членов команды, и шоу невозможно организовать в срок. При этом источники The Sun заявили, что настоящей причиной мог стать не ковид, а скандал с дизайнером площадки Эсмеральдой Девлин. По их данным, специалист не смогла договориться с артисткой по поводу оформления сцены и декораций.