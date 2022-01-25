Издание The Sun назвало настоящую причину отмены концертов Адель

Настоящей причиной отмены концертов британской певицы Адель в Лас-Вегасе мог быть не короновирус, а скандал с дизайнером площадки Эсмеральдой Девлин, сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники. По их данным, специалист не смогла договориться с артисткой по поводу оформления сцены и декораций.

Результат стоил миллионы долларов, но не удовлетворил Адель, о чём она и сообщила Эс. Она нервничала, паниковала, она отчаянно хотела, чтобы всё было идеально, — сказал источник.

Ранее Адель сообщила в своём Instagram о переносе концертов в Лас-Вегасе. Причиной изменений, по её словам, стал коронавирус. Половина членов команды певицы заразились COVID-19, и шоу невозможно организовать в срок.

Она принесла извинения своим поклонникам, особенно тем, кто специально приехал в США ради её выступления. Адель добавила, что концерты состоятся позже и именно в том виде, в каком было задумано.

Концерты были приурочены к выходу первого после шестилетней паузы альбома певицы «30». Он стал лидером британских чартов, оказавшись самым прослушиваемым альбомом. Его релиз состоялся 19 ноября, за неделю 12 треков прослушали в общей сложности 55,7 млн раз.