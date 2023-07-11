Адвокат увидел нарушение авторских прав и уголовную статью в песнях Наргиз Адвокат Жорин: певице Наргиз может грозить до 6 лет тюрьмы в России за нарушение авторских прав

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наргиз

Певице Наргиз может грозить до шести лет лишения свободы по статье 146 УК РФ о нарушении авторских прав, сообщил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Юрист не исключил, что на родине артистки в Узбекистане также существует уголовная ответственность за нарушение интеллектуальной собственности.

В России, кроме соответствующей компенсации, существует статья 146 УК о нарушении авторских прав, предусматривающая до шести лет лишения свободы. Учитывая, что певица Наргиз не скрывает, что умышленно и осознанно нарушает авторские права, а также ее антироссийскую позицию, она действительно может попасть под суд, — рассказал Жорин.

По словам адвоката, так как сейчас певица проживает не в России, ей как минимум грозят иски.

Насколько уголовная ответственность ей может угрожать сейчас — сказать сложно. Однако в любой цивилизованной стране помимо гражданско-правовой ответственности предусматривается и уголовная за такие нарушения, — добавил он.

Ранее бывший продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что будет судиться с Наргиз из-за нарушения прав. Фадеев объяснил, что после расторжения контракта с Наргиз в августе 2019 года запретил ей выступать с композициями, записанными за время их сотрудничества. Продюсер рассказал, что после того, как в мае Наргиз исполнила эти песни в Алма-Ате, уже подал иск в Бостандыкский районный суд города.