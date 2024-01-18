Звезда «Триггера» рассказал, как у него оказался наркотик МК.RU: актер Руденко сообщил, что нашел пакетик с мефедроном в парке на прогулке

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анатолий Руденко

Telegram-канал «МК: срочные новости» сообщил, что актер из сериалов «Триггер» и «Две судьбы» Анатолий Руденко случайно нашел пакетик с мефедроном в парке. По данным канала, это произошло в декабре прошлого года во время прогулки с собакой.

Канал пишет, что актер принял находку за отраву для собак и забрал пакет с собой. По данным «МК: срочные новости», Руденко положил его в карман куртки и забыл о нем. 17 января он отправился на съемки, надев ту же куртку.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что вечером 17 января Руденко задержали в Москве на улице Антонова-Овсеенко с пакетиком мефедрона. Канал уточнил, что актера остановили сотрудники ГИБДД, которые заметили, что Руденко вел себя слишком нервно. Результаты экспертизы впоследствии показали, что в пакетике находился наркотик.

До этого MK.RU писал, что актер из сериала «Склифосовский» Богдан Кибалюк был задержан сотрудниками полиции, которые обнаружили у него наркосодержащее вещество. По информации издания, это произошло в Остаповском проезде. По данным MK.RU, вещество изъяли и отправили на экспертизу.

Ранее полиция Москвы задержала победителя третьего сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета на Звенигородском шоссе. У танцора нашли в кармане 10 граммов марихуаны.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.