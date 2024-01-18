SHOT: звезда сериала «Триггер» задержан с мефедроном в Москве SHOT: актера Руденко задержали в Москве с пакетиком мефедрона

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Telegram-канал SHOT сообщил, что актера Анатолия Руденко, известного по сериалам «Триггер» и «Каменская», задержали в Москве с пакетиком мефедрона. По информации канала, инцидент произошел накануне вечером на улице Антонова-Овсеенко. Канал уточнил, что актера остановили сотрудники ГИБДД, которые позднее заметили, что Руденко ведет себя слишком нервно.

По информации SHOT, сам актер заявил, что пакетик с наркотиками подобрал случайно во время прогулки с собакой, так как думал, что это проделки догхантеров. Канал уточнил, что экспертиза уже подтвердила наименование наркотика. В публикации уточняется, что в пакетике находилось 0,57 грамма запрещенного вещества.

Ранее MK.RU сообщил, что актера Богдана Кибалюка, известного по сериалу «Склифосовский», также задержали с наркотиками. По информации издания, это произошло в ночь на 12 января в Остаповском проезде. В публикации уточняется, что вещество изъяли и отправили на экспертизу. Издание добавило, что Кибалюк уже привлекался к административной ответственности в августе прошлого года.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.