MK.RU: актер из сериала «Склифосовский» попался с наркотиками MK.RU: актера Кибалюка задержали с наркотиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

MK.RU сообщает, что актер Богдан Кибалюк, известный по сериалу «Склифосовский», был задержан сотрудниками полиции, которые обнаружили у него наркосодержащее вещество. По информации издания, это произошло в ночь на 12 января в Остаповском проезде. В публикации уточняется, что вещество изъяли и отправили на экспертизу.

Издание добавило, что Кибалюк уже привлекался к административной ответственности в августе прошлого года. По информации MK.RU, на фестивале «Таврида» в Крыму он отказался показать сотруднику полиции свой паспорт и оказал сопротивление при задержании.

Telegram-канал SHOT сообщил, что, по предварительной версии, у актера нашли мефедрон. По информации канала, Кибалюк нервничал и переживал во время общения с сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что в театре имени Ермоловой отменили спектакль со звездой сериала «Беспринципные», актрисой Кристиной Бабушкиной. Артистку и ее мужа ранее задержали с наркотиками в центре Москвы. В театре подтвердили факт задержания актрисы. Всем, кто планировал посетить постановку «Неидеальный Че», вернули деньги за приобретенные билеты. Актрису уже несколько раз привлекали к административной ответственности, по большей части за превышение скорости.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.