Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Татьяна Навка на открытии сезона ГУМ-Катка и рождественской ярмарки на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Татьяна Навка на открытии сезона ГУМ-Катка и рождественской ярмарки на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стилист Сергей Зверев на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стилист Сергей Зверев на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Анна Щербакова на открытии ГУМ-Катка на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Анна Щербакова на открытии ГУМ-Катка на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Анастасия Гребенкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Анастасия Гребенкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гимнастка Светлана Хоркина на открытии ГУМ-Катка на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гимнастка Светлана Хоркина на открытии ГУМ-Катка на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуриска Виктория Синицина во время ледового шоу на открытии сезона ГУМ-Катка и рождественской ярмарки на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуриска Виктория Синицина во время ледового шоу на открытии сезона ГУМ-Катка и рождественской ярмарки на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время ледового шоу на открытии сезона ГУМ-Катка и рождественской ярмарки на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время ледового шоу на открытии сезона ГУМ-Катка и рождественской ярмарки на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время ледового шоу на открытии сезона ГУМ-Катка и рождественской ярмарки на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время ледового шоу на открытии сезона ГУМ-Катка и рождественской ярмарки на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие сезона ГУМ-Катка и рождественской ярмарки на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие сезона ГУМ-Катка и рождественской ярмарки на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие сезона ГУМ-Катка и рождественской ярмарки на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие сезона ГУМ-Катка и рождественской ярмарки на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие ГУМ-Катка на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие ГУМ-Катка на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие ГУМ-Катка на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие ГУМ-Катка на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие ГУМ-Катка на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие ГУМ-Катка на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие ГУМ-Катка на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие ГУМ-Катка на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие ГУМ-Катка на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие ГУМ-Катка на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие ГУМ-Катка на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие ГУМ-Катка на Красной площади