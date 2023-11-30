Валиева, Щербакова, Кацалапов: фото выступивших на открытии ГУМ-Катка На открытии катка в Москве представили фрагмент ледового шоу Татьяны Навки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Красной площади прошло торжественное открытие ГУМ-Катка. В этом году ему исполняется 18 лет.

На церемонии организаторы представили фрагмент нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». По ее словам, в выступлении приняли участие фигуристы Камила Валиева, Анна Щербакова, Никита Кацалапов Виктория Синицина и Петр Чернышев. Каток будет работать ежедневно с 09:00 до 23:30.

Как прошло открытие катка — в галере NEWS.ru.

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